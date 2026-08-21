Губернатор Махонин: В Прикамье повреждён промышленный объект при атаке 16 БПЛА

В Пермском крае силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 16 беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин.

По его словам, мужчина получил осколочное ранение. Ему оказывают медицинскую помощь, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Кроме того, повреждения зафиксировали на одном промышленном объекте. Пострадавших там нет.

За минувшую ночь российская ПВО уничтожила 325 БПЛА над регионами страны. Дроны, в частности, сбивали над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской и Тульской областей.