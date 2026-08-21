Высотки, машины и магазины: Новый Пхеньян удивил Британию

Столица КНДР Пхеньян переживает период заметных изменений: в городе появляются новые высотные районы, увеличивается число автомобилей, развиваются культурные и развлекательные объекты. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на оценки аналитиков.

По словам старшего научного сотрудника американского центра Stimson Center Рэйчел Минен Ли, Пхеньян стал выглядеть более обеспеченным и ориентированным на потребление. Она отметила, что это проявляется в строительстве многоэтажных домов, появлении новых автомобилей, освещённых улиц, а также расширении культурной и рекреационной инфраструктуры.

Изменения особенно заметны в столице КНДР, где за последние годы появились новые жилые кварталы и объекты городской инфраструктуры. Аналитики также обращают внимание на рост потребительских возможностей части населения: в магазинах стали чаще появляться дорогие товары, а в городе распространяются современные сервисы.

При этом эксперты отмечают, что говорить о полноценном экономическом переломе пока рано. По их оценкам, рост КНДР во многом связан с увеличением сотрудничества с Россией, восстановлением торговли с Китаем и другими источниками доходов.

Ранее аналитики указывали, что экономика Северной Кореи остаётся одной из самых закрытых в мире, а официальная статистика страны ограничена. Однако, по оценкам Южной Кореи, экономика КНДР показывала рост в последние годы после периода серьёзного спада. Несмотря на внешние признаки модернизации, специалисты считают, что дальнейшее развитие страны будет зависеть от более глубоких экономических изменений и способности обеспечить устойчивый рост.

Ранее Life.ru писал о том, как Ким Чен Ын усилил контроль над КНДР и изменил подходы к развитию страны после пандемии. В материале отмечалось, что Пхеньян одновременно ужесточил внутренние правила и начал развивать отдельные направления экономики, а также расширять сотрудничество с внешними партнёрами.