Певица Оля Полякова, сравнившая Украину с концлагерем, попала в ДТП

Украинская певица Оля Полякова вместе с 21-летней дочерью Марией попала в аварию по пути в Одессу. После столкновения их автомобиль съехал в кювет. О случившемся артистка рассказала в соцсетях. По её словам, в их машину врезался другой автомобиль.

В результате ДТП Марии потребовалась помощь врачей. Девушка сломала нос, кроме того, у неё откололась часть зуба. Полякова утверждает, что аварию спровоцировала водитель второй машины, которая неожиданно начала манёвр прямо на дороге.

«За рулём была какая-то девушка. Она просто развернулась посреди дороги», — заявила певица.

Ранее Оля Полякова резко высказалась о ситуации на Украине и работе сотрудников ТЦК. Певица заявила, что из-за силовых задержаний мужчин жители страны всё чаще боятся вмешиваться в происходящее, а сложившуюся атмосферу сравнила с концлагерем.