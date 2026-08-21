«Две недели без мяса»: На Кубе голодный лев загрыз сородича в зоопарке

В кубинском зоопарке города Лас-Тунас лев загрыз сородича, с которым делил один вольер. Информацию об этом распространило издание Cuba Headlines.

Зоозащитники связывают трагедию с тем, что хищники не получали мяса на протяжении двух недель, хотя ежедневная норма для каждого животного составляет от шести до семи килограммов. Оголодавший лев перегрыз глотку второму и после этого стал настолько агрессивным, что сотрудникам учреждения лишь с огромным трудом удалось забрать тушу из клетки.

Активисты утверждают, что у зоопарка нет собственных денег на покупку мяса. Учреждение зависит от поставок сторонних организаций и принимает только наличные, что серьёзно осложняет снабжение. Кроме того, вольеры не ремонтировались с 2019 года.

Местные власти подтвердили гибель одного из львов и назвали случившееся неприемлемым. При этом чиновники заявили, что причиной нападения стал не голод. По их версии, звери просто играли. В официальном заявлении также говорится, что смертельная стычка произошла уже после кормления.

Кубинская организация по защите животных BAC Las Tunas опровергла официальную позицию. Её представители утверждают, что еду льву дали лишь после трагедии. Тем более, что проблемы этого зоопарка фиксируются давно.

Ранее сообщалось, что в индийском штате Гуджарат отловили шесть редчайших азиатских львов, подозреваемых в гибели двух человек за три дня. Местные власти призывают жителей не выходить ночью в одиночку и избегать звериных троп. Гирский лес остаётся единственным местом в мире, где сохранилась популяция азиатских львов. Нападения на людей здесь редки, но участились из-за близости поселений к заповеднику.