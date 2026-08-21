Ариана Гранде получила шанс вычислить таинственных хакеров через суд

Суд в Лос-Анджелесе разрешил команде Арианы Гранде ускоренно собирать данные для установления личностей неизвестных хакеров. Об этом сообщает Rolling Stone.

Теперь адвокаты смогут направлять запросы интернет-платформам и другим сервисам, чтобы получить сведения об аккаунтах, IP-адресах и платежах предполагаемых нарушителей.

Судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Марк Эпштейн разрешил не ждать стандартный срок перед такими запросами. Причиной стало то, что ответчики скрываются под псевдонимами и официально уведомить их пока невозможно.

Напомним, Ариана Гранде подала иск в суд США против двух неизвестных, которых обвинила во взломе аккаунтов её фотографов и продюсеров и краже закрытых материалов. По данным издания, злоумышленники похищали неизданные песни, фото и видео, а затем продавали и распространяли их в Сети.