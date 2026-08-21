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21 августа, 12:32

Ариана Гранде получила шанс вычислить таинственных хакеров через суд

Суд разрешил Ариане Гранде ускорить сбор данных о хакерах, сливших её песни

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianagrande

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arianagrande

Суд в Лос-Анджелесе разрешил команде Арианы Гранде ускоренно собирать данные для установления личностей неизвестных хакеров. Об этом сообщает Rolling Stone.

Теперь адвокаты смогут направлять запросы интернет-платформам и другим сервисам, чтобы получить сведения об аккаунтах, IP-адресах и платежах предполагаемых нарушителей.

Судья Верховного суда округа Лос-Анджелес Марк Эпштейн разрешил не ждать стандартный срок перед такими запросами. Причиной стало то, что ответчики скрываются под псевдонимами и официально уведомить их пока невозможно.

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Напомним, Ариана Гранде подала иск в суд США против двух неизвестных, которых обвинила во взломе аккаунтов её фотографов и продюсеров и краже закрытых материалов. По данным издания, злоумышленники похищали неизданные песни, фото и видео, а затем продавали и распространяли их в Сети.

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Дарья Денисова
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