Три тела на дне ущелья: В Киргизии закончились поиски пропавших в горах альпинистов

На дне ущелья Курумды в горах Киргизии обнаружили три тела, которые, скорее всего, принадлежат пропавшей группе альпинистов. Об этом рассказал «Sputnik Кыргызстан» глава госагентства по развитию туризма республики Эдуард Кубатов.

«Поисковые работы закончены. Мы сейчас зафиксировали наличие трёх тел на дне ущелья Курумды. С высокой вероятностью эти тела принадлежат двум альпинистам из Белоруссии и одному из Литвы», — заявил Кубатов.

При этом, по его словам, окончательно подтвердить это пока нельзя. Погода в горах остаётся нестабильной, а сезон восхождений уже завершился. Спасатели рассчитывают дождаться более спокойных условий, чтобы убедиться в личностях погибших и перевезти их в Ош.

Напомним, ранее стало известно, что в Киргизии развернули поисково-спасательную операцию из-за исчезновения белорусских и литовских альпинистов. В горах Памира прервалась связь с туристской группой, состоящей из трёх человек. Последний раз они выходили на связь перед штурмом вершины Курумды (6614 метров). Позже на сайте, который создали близкие спортсменов, назвали их имена: белорусы Николай Свиридов из Солигорска (60 лет) и Максим Полянский из Минска (43 года), а также литовец Сергей Рубцов из Вильнюса (37 лет).