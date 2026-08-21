Внутриполитический конфликт в Киеве между Владимиром Зеленским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым играет на руку Москве. Такое мнение высказал глава фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов в беседе с «Газетой.ru». По его словам, чем больше разногласий среди украинского руководства, тем лучше для России.

Поводом для заявления стало публичное обращение Фёдорова, который призвал провести в стране президентские выборы. Миронов назвал это видео предвыборным роликом в лучших традициях западного пиара и одновременно «чёрной меткой» Зеленскому. По его мнению, экс-комик избегает выборов, потому что не уверен в победе. Депутат подчеркнул, что России нет дела до того, кто именно будет находиться у власти в Киеве.

«Ни с кем из них нам переговоры вести не о чем, кроме как о капитуляции», — заявил он.

В условиях управленческого кризиса на Украине, по словам Миронова, Россия будет только усиливать специальную военную операцию. Он отметил, что российская армия уже делает это в последние месяцы, и намерена продолжать до полного достижения целей.

Напомним, ранее Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и необходимости проведения выборов. Бывший глава Минобороны Незалежной призвал не откладывать возвращение избирательного процесса до окончания конфликта.