32 000 роз и тайный жених: Милана Тюльпанова устроила свадьбу мечты в центре Петербурга

Блогерша, модель и телеведущая Милана Тюльпанова вышла замуж. Дочь бывшего сенатора Вадима Тюльпанова устроила закрытое торжество в одном из пятизвёздочных отелей Санкт-Петербурга.

Кадрами со свадьбы Милана поделилась в социальных сетях, однако личность избранника раскрывать не стала. Известно лишь, что его имя начинается с буквы «А».

Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/svadba.santorini/bulgakigor/alexpetrov_spb

Торжество прошло на террасе отеля с видом на Исаакиевский собор. Для оформления пространства использовали более 30 тысяч живых белых роз. Перед гостями выступил певец Игорь Корнелюк, исполнивший несколько композиций. Среди приглашённых заметили Дарью Валитову — бывшую возлюбленную футболиста Александра Кокорина.

Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/svadba.santorini/bulgakigor/alexpetrov_spb

Милана Тюльпанова ранее рассказывала, что её избранник стал для неё человеком, рядом с которым она обрела спокойствие и чувство надёжности. По словам блогерши, она ценит в нём качества настоящего мужчины.

Вадим Тюльпанов, отец Миланы, был членом Совета Федерации и занимал пост вице-губернатора Санкт-Петербурга. Он погиб в 2017 году.

Милана Тюльпанова после брака с Александром Кержаковым не спешила снова выходить замуж. Блогерша рассказывала, что прошлые отношения оставили у неё тяжёлые воспоминания, поэтому она не планировала в ближайшее время связывать себя новым браком. До этого Life.ru рассказывал о разводе Тюльпановой и Кержакова и споре бывших супругов вокруг воспитания их сына. После расставания пара публично обсуждала семейные разногласия, а вопрос проживания ребёнка стал предметом судебных разбирательств.