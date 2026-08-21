Министерство обороны России официально подтвердило взятие под контроль населённого пункта Зеленое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Успешную операцию провели подразделения группировки «Восток».

Военные заняли стратегически важные позиции, выбив отряды противника с занимаемых рубежей. Активные действия российских сил позволили улучшить тактическое положение на данном участке фронта.

Сейчас в освобожденном поселке проходит процесс разминирования и зачистки территории. Военнослужащие проверяют объекты на наличие взрывоопасных предметов, оставленных отступающими формированиями.

Дальнейшие шаги командования направлены на укрепление занятых рубежей и создание условий для дальнейшего наступления. Ситуация на этом направлении остается под полным контролем российского оборонного ведомства.