Ударный прорыв: Группировка «Восток» выбила противника из населённого пункта Зелёное
МО РФ: Группировка «Восток» взяла под контроль населённый пункт Зелёное
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Министерство обороны России официально подтвердило взятие под контроль населённого пункта Зеленое, расположенного на территории Донецкой Народной Республики. Успешную операцию провели подразделения группировки «Восток».
Военные заняли стратегически важные позиции, выбив отряды противника с занимаемых рубежей. Активные действия российских сил позволили улучшить тактическое положение на данном участке фронта.
Сейчас в освобожденном поселке проходит процесс разминирования и зачистки территории. Военнослужащие проверяют объекты на наличие взрывоопасных предметов, оставленных отступающими формированиями.
Дальнейшие шаги командования направлены на укрепление занятых рубежей и создание условий для дальнейшего наступления. Ситуация на этом направлении остается под полным контролем российского оборонного ведомства.
Ранее Life.ru рассказывал, что российские войска за неделю установили контроль сразу над восемью населёнными пунктами в зоне СВО, в том числе Петровкой и Новониколаевкой в ДНР.
Больше оперативных сообщений о ходе боевых действий и продвижении российских войск — в разделе «Армия» на Life.ru.