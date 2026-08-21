Сел за руль пьяным и разогнал катер: Отцу погибшей на Дону девочки грозит 12 лет

До 12 лет колонии грозит 44-летнему жителю Ростова-на-Дону после гибели его восьмилетней дочери во время прогулки на катере. Мужчине предъявили обвинение, сообщили в транспортном СК.

Отца погибшей на Дону девочки обвинили в пьяном управлении катером. Видео © Telegram/ Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России

По версии следствия, отец сел за руль после употребления алкоголя и взял с собой ребёнка. При этом девочка находилась на судне без спасательного жилета.

В районе хутора Рогожкино мужчина сильно разогнал катер. Следователи считают, что на высокой скорости школьница выпала за борт и попала под винт двигателя. Полученные травмы оказались смертельными. Девочка скончалась на месте происшествия.

В отношении её отца возбудили уголовное дело. В ближайшее время суд должен рассмотреть вопрос о его аресте, обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы.

Ранее Life.ru сообщал о гибели восьмилетней девочки на Дону. Трагедия произошла вечером 18 августа у Азова: ребёнок выпал из катера и оказался под винтами. В МЧС после случившегося напомнили, что дети на маломерных судах должны находиться под постоянным присмотром взрослых и быть в спасательных жилетах.