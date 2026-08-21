Те, кто строил «Северные потоки», по-настоящему укрепили энергетическую безопасность Европы, а подорвавшие газопровод устроили террористический саботаж. Об этом на брифинге журналистам сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, инвесторы двух линий газопровода и те, кто запускал первую нитку, вкладывались в конкурентоспособность европейской экономики и её энергетическое будущее.

«Те, кто взорвал одну из ниток «Северного потока», совершили акт террористического саботажа против критической энергоинфраструктуры Европы», — отметил Песков.

Напомним, диверсия на газопроводах, датированная 26 сентября 2022 года, обросла новыми судебными контурами. Если изначально Германия, Швеция и Дания лишь рассматривали возможность умышленного вмешательства, а Nord Stream AG говорил о катастрофическом масштабе разрушений, то сегодня картина обретает конкретные очертания. Генеральная прокуратура ФРГ формализовала подозрения в виде обвинительного заключения против украинца Сергея К., которого считают исполнителем подрыва. В распоряжении следствия оказались улики, которые германская сторона называет железобетонными, — в частности, расшифровки телефонных переговоров. На этом фоне Кремль, устами Пескова, подчёркивает информационную блокаду: Москва, возбудившая собственное дело о международном терроризме, до сих пор не получила от европейских коллег никаких внятных данных о ходе расследования.

Ранее сообщалось, что заместитель главы фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Йоханн Вадефуль пообещал разъяснить Киеву детали дела о диверсиях на «Северных потоках». Политик подчеркнул, что немецкое правосудие полностью независимо в этом расследовании. По его словам, наказание будет применяться строго по закону, вне зависимости от гражданства подозреваемых. Об этом со ссылкой на слова депутата написало агентство DPA.