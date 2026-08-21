Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал позицию премьер-министра Польши Дональда Туска относительно диверсий на газопроводах «Северный поток». По словам представителя Кремля, возможная поддержка подобных террористических актов со стороны главы польского правительства вызывает у российской стороны крайнее недоумение и не поддаётся логическому объяснению.

«Если господин Туск выступает за подобные акты террористического саботажа и поддерживает их, кроме изумления и непонимания это ничего вызывать не может», — сказал Песков в ходе брифинга.

Ранее Туск высказался против судебного преследования лиц, подозреваемых в причастности к диверсиям на «Северных потоках». Глава польского правительства напомнил о своей давней критике проекта «Северный поток — 2» и подтвердил, что его позиция относительно возможного освобождения подозреваемых от ответственности остаётся неизменной.