Конгресс или отказ от Киева: Профессор из Чикаго предрёк Трампу развилку по Украине

Президенту США Дональду Трампу в ближайшее время придётся определиться с дальнейшей поддержкой Украины: либо добиваться нового финансирования через Конгресс, либо сворачивать помощь Киеву. Такую оценку дал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер на YouTube-канале.

По его мнению, американский лидер заинтересован в том, чтобы дистанцироваться от Украины, если это позволит приблизить завершение конфликта. Однако для продолжения прежнего курса Белому дому, как считает профессор, потребуется согласование новых расходов.

Миршаймер также усомнился, что европейские страны смогут надолго заменить США в роли главного спонсора Киева. Он указал на экономические трудности крупнейших государств Европы и значительные траты на украинский конфликт.

«Европейцы, если и смогут заменить США, <…> то, на мой взгляд, ненадолго», — заявил профессор.

По его оценке, возможности Великобритании, Франции и Германии ограничены, поэтому полностью компенсировать возможное сокращение американской поддержки Европе будет сложно.

Ранее Трамп заявил, что США больше не передают вооружение Украине напрямую: Вашингтон продаёт его европейским странам, которые уже сами решают, направлять ли закупленную технику Киеву. Таким образом, финансовая нагрузка при нынешней схеме в значительной степени перекладывается на европейских союзников.