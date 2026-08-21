Что грозит бойцу поп-ММА Коваленко за скандальное видео с 5000 рублей на Мамаевом кургане

Боец поп-MMA Святослав Коваленко и его друг задержаны за осквернение мемориального комплекса «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане. Об этом пишет SHOT.

Как пишет телеграм-канал, инцидент произошёл 24 июля. Коваленко и его приятель Андрей Ярошенко находились возле монумента «Стоять насмерть». Они бросили в воду пятитысячную банкноту и начали предлагать окружающим достать её, параллельно записывая происходящее на камеру. Позже ролик появился в социальных сетях. При этом Ярошенко участвовал в сюжете. Он сделал вид, что оказался случайным свидетелем, и спустился в воду за купюрой.

После того как видео получило огласку и вызвало негативную реакцию, оба участника покинули пределы Волгоградской области. Однако уехать далеко им не удалось. Сотрудники правоохранительных органов задержали их в разных субъектах РФ.

Сейчас решается вопрос о мере пресечения. Следственный комитет ходатайствует о заключении фигурантов под стражу. Действия мужчин квалифицированы по статье, касающейся осквернения воинских захоронений и мемориальных сооружений.

Санкция указанной статьи предусматривает серьёзную ответственность. За подобное нарушение закона предполагается наказание вплоть до пяти лет лишения свободы. Кроме того, возможен денежный штраф, максимальный размер которого достигает пяти миллионов рублей.

Напомним, ранее Волгограде полиция начала проверку в отношении Святослава Коваленко после ролика с пятитысячной купюрой на Мамаевом кургане. В региональном ГУ МВД сообщили, что правоохранители обнаружили этот ролик в Сети и усмотрели в действиях мужчины признаки нарушения общественного порядка.

Коваленко — российский видеоблогер и боец поп-ММА, известный по своему YouTube-каналу KOVALENKO. Родился 14 февраля 1990 года в Астраханской области; в юности окончил Суворовское училище, служил в армии, а позднее был осуждён по статье о сбыте наркотиков, вину в чём не признаёт. После освобождения начал блогерскую карьеру, впоследствии стал выступать в боях по правилам поп-ММА и профессионального бокса.