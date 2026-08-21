Залила душ «Доместосом» и потеряла сознание: Зумерша чуть не отправилась на тот свет из-за уборки

Обычная уборка ванной закончилась для 25-летней жительницы Алматы потерей сознания и больницей. По словам девушки, ей стало плохо спустя несколько минут после работы с «Доместосом». Об этом пишет Mash.

Девушка залила средством поверхности душевой кабины и принялась оттирать их губкой. Примерно через 7–10 минут у неё начало жечь глаза, появились одышка и головокружение, участилось сердцебиение, а руки стали холодеть.

Кристина потеряла сознание. До приезда скорой ей помогла соседка-врач. Сначала пострадавшая отказалась от госпитализации, однако вскоре самочувствие вновь резко ухудшилось.

После этого девушку доставили в больницу, где ей назначили капельницы и кислород. По словам Кристины, врачи диагностировали отравление парами чистящего средства. После лечения её состояние улучшилось.

В состав ряда средств «Доместос» входит гипохлорит натрия. При использовании подобных составов важно соблюдать указанную производителем дозировку и хорошо проветривать помещение.

В июне семья с тремя детьми отравилась хлором в московском районе Митино. У детей появились признаки сильного отравления, взрослые жаловались на кашель. Причину появления хлора тогда устанавливали экстренные службы.