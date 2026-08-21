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21 августа, 10:22

В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bondarenko_blog

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ bondarenko_blog

В Саратове сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Саратовской областной думы от КПРФ и кандидата в депутаты Государственной думы Николая Бондаренко. Об этом чиновник сообщил газете «Ведомости».

По словам Бондаренко, его задержали десять сотрудников полиции, после чего в принудительном порядке доставили в Октябрьский районный суд города Саратова.

В отношении бывшего депутата составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики экстремистских организаций, либо иных символов, пропаганда которых запрещена федеральным законодательством.

В настоящий момент Бондаренко находится в здании суда, где рассматриваются материалы дела.

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Оксана Попова
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