В Саратове задержали кандидата в депутаты Госдумы от КПРФ Николая Бондаренко

В Саратове сотрудники правоохранительных органов задержали бывшего депутата Саратовской областной думы от КПРФ и кандидата в депутаты Государственной думы Николая Бондаренко. Об этом чиновник сообщил газете «Ведомости».

По словам Бондаренко, его задержали десять сотрудников полиции, после чего в принудительном порядке доставили в Октябрьский районный суд города Саратова.

В отношении бывшего депутата составлен протокол по ст. 20.3 КоАП РФ. Данная статья предусматривает ответственность за публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, а также атрибутики экстремистских организаций, либо иных символов, пропаганда которых запрещена федеральным законодательством.

В настоящий момент Бондаренко находится в здании суда, где рассматриваются материалы дела.

Ранее бывший мэр Тарусы (Калужская область), а ныне депутат-самовыдвиженец Сергей Манаков сбил женщину на пешеходном переходе. По информации правоохранителей, бывший градоначальник находился за рулём в нетрезвом виде. Степень опьянения не уточняется.