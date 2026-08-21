«Талант не передаётся по наследству»: Внучка Золотухина рассказала о превратностях актёрской карьеры

28-летняя актриса Мария Золотухина призналась, что известная фамилия скорее заставляет её постоянно доказывать своё право на профессию, чем даёт какие-либо гарантии успеха. Об этом внучка Валерия Золотухина и Нины Шацкой рассказала в интервью накануне премьеры сериала «Гудовы».

По словам артистки, она не считает актёрский талант чем-то, что автоматически передаётся по наследству. От знаменитых родственников, считает Мария, могут достаться темперамент, музыкальность или тяга к сцене, но профессиональные способности всё равно приходится подтверждать собственным трудом.

«Это звучало бы так, будто талант передаётся по наследству вместе с фамилией и квартирой. Наверное, могут передаться темперамент, музыкальность, наблюдательность, какая-то потребность в сцене. Но талант всё равно нужно подтверждать работой — иначе он остаётся только семейной легендой», — отметила она в разговоре с Леди Mail.

В детстве Золотухина воспринимала дедушку и бабушку прежде всего как близких людей и лишь во взрослом возрасте осознала масштаб их театральной карьеры. Тогда она начала смотреть их работы, читать о Таганке и лучше понимать историю семьи.

Актриса также призналась, что сталкивалась с настороженным отношением из-за громкой фамилии. Прямых обвинений в том, что роли достаются ей «по блату», почти не звучало, однако ожидание со стороны окружающих она чувствовала.

Раньше подобные подозрения задевали её сильнее, и Марии хотелось объяснять, как она поступала и училась. Сейчас артистка считает такие оправдания бессмысленными.

«Если я плохо играю, никакая история о моих усилиях меня не оправдает. Если хорошо — со временем зритель это увидит. Поэтому остаётся только работать», — заключила Золотухина.

Ранее Life.ru писал, что Мария Золотухина получила одну из главных ролей в новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир» Сергея Урсуляка. Внучка Валерия Золотухина и Нины Шацкой сыграет Наташу Ростову, причём для 28-летней актрисы эта работа станет одной из самых заметных в карьере.