Хотела красивое видео — получила травму: Россиянка перевернулась с ванной в отеле во Вьетнаме

Россиянка получила травму во время отдыха во Вьетнаме после того, как вместе с ней опрокинулась ванна в гостиничном номере. Об этом пострадавшая рассказала SHOT ПРОВЕРКЕ.

Видео © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Девушка решила отметить предстоящий день рождения поездкой и в одиночку отправилась из Нячанга в горный город Далат. Для отдыха она выбрала номер Signature Hill View в отеле Cicilia Rouge Dalat с ванной и панорамным видом. Стоимость проживания в таком номере составляет около 20 тысяч рублей за ночь.

Фото © Telegram/SHOT ПРОВЕРКА

Во время съёмки видео россиянка села в пустую ванну, а когда попыталась встать и оперлась на бортик, конструкция неожиданно перевернулась вместе с ней. По словам девушки, ей удалось удержаться руками, поэтому она избежала серьёзных травм головы и спины. Однако в результате падения она повредила палец. В больнице врачи диагностировали сильный ушиб.

После происшествия сотрудники отеля вызвали специалиста для ремонта, извинились перед гостьей и передали ей небольшие подарки. При этом представители гостиницы не смогли объяснить, почему ванна оказалась не закреплена.

Ранее Life.ru писал о россиянке, которая столкнулась с нашествием тараканов в гостиничном номере во Вьетнаме. Туристка остановилась в отеле Harmony Halong Hotel вместе с дочерью, однако после заселения обнаружила в комнате десятки насекомых. По её словам, после обработки помещения ситуация не улучшилась, а другого свободного номера для переселения не оказалось.