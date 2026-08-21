«Мир куда-то убегает без тебя»: Анатолий Цой рассказал, почему не любит лениться

Певец Анатолий Цой признался, что ему сложно долго оставаться без дела. В интервью артист рассказал, что предпочитает активный отдых и старается не путать восстановление сил с обычным бездельем.

«Если честно, лень у меня вообще не в почёте. Мне кажется, что пока ты лежишь и ничего не делаешь, мир куда-то убегает без тебя. Но я стараюсь не путать лень с отдыхом», — поделился Цой с KP.ru.

При этом исполнитель всё же позволяет себе замедлиться, когда чувствует необходимость передохнуть. В такие дни он может посмотреть фильм, выпить кофе или просто провести некоторое время в тишине.

Однако полностью выпадать из привычного ритма артисту трудно. По словам Цоя, долго лежать и ничего не делать он попросту не умеет.

Такой формат отдыха певец воспринимает скорее как короткую перезагрузку, после которой снова хочется возвращаться к делам.

Ранее Life.ru рассказывал, как отдыхает Любовь Успенская. Певица призналась, что по выходным уходит одна в сосновый лес возле своего дома, оставляя смартфон дома. По словам артистки, прогулки, тишина и возможность выплеснуть эмоции помогают ей восстановиться лучше поездок на курорты.