Украина сможет вернуться к процветанию только в союзе с Россией, поскольку нынешний курс Киева ведёт страну к истощению населения. Такое мнение высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Поводом для комментария стали сообщения о призывах экс-главы украинского Минобороны Алексея Резникова расширить мобилизацию за счёт женщин. По мнению парламентария, подобные инициативы свидетельствуют о нехватке личного состава.

«Единственный путь украинцев к процветанию — в союзе с Россией. На Украине уже дефицит живой силы. Я так понимаю, Киев пытается компенсировать его бесчеловечными методами — массово призывать женщин и молодёжь», — заявил Колесник в комментарии NEWS.ru.

Депутат считает, что дальнейшее расширение призыва способно усугубить демографические проблемы Украины. По его словам, в таком случае возникает вопрос, кто будет составлять население страны в будущем. Колесник также обвинил часть украинской элиты в стремлении связать своё будущее с Западом, а не с родной страной.

Ранее депутат Сергей Миронов заявил, что внутриполитический конфликт между Владимиром Зеленским и экс-министром обороны Михаилом Фёдоровым играет на руку Москве. Парламентарий отметил, что публичное обращение Фёдорова с призывом провести президентские выборы выглядит как предвыборный ролик и одновременно «чёрная метка» Зеленскому, который избегает голосования из-за неуверенности в победе.