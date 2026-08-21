Кунг-фу против когтей: Женщина спаслась от медведицы с помощью приёмов джиу-джитсу

Жительница Аляски Кейтлин Лейн пережила встречу с медведицей во время выгула собаки, сообщает Alaska's News Source. Женщина спаслась благодаря своему питомцу и навыкам джиу-джитсу. Инцидент произошёл 18 августа близ Кадьяка. Столкнувшись с медведицей, Лейн не смогла отпугнуть её. Когда она попыталась уйти на холм, собака отвлекла внимание хищницы.

«То положение, в котором я оказалась, часто используют в джиу-джитсу. Одной ногой ты как бы блокируешь, а другой — бьёшь. Не знаю, сыграли ли тут роль мои занятия или все произошло чисто инстинктивно, но если уж связывать это с какой-то подготовкой, то, пожалуй, именно с ней», — объяснила женщина.

Лейн отбилась от медведицы ударом ноги в морду. Её отец поддерживал связь с ней по телефону на протяжении всего инцидента. Она отметила, что его присутствие в телефонной трубке помогло ей справиться с психологическим давлением.

Ранее алтайские власти закрыли для туристов посёлок Яйлю. На днях возле этого населённого пункта медведь напал на палатку и насмерть растерзал 29-летнюю девушку из Новосибирска.