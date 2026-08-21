Авантюры за $40 трлн: Колоссальный госдолг США может привести к хаосу по всему миру

Рост государственного долга США способен обострить международные конфликты ещё до того, как создаст критические проблемы для американской экономики. Такое мнение высказал политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Поводом для его оценки стал график, который поддержал Илон Маск. Согласно опубликованному в X прогнозу, к 2030 году американский госдолг может достичь $50 трлн. Предприниматель назвал расчёт точным и весьма мрачно оценил возможные последствия.

«Государственный долг США давным-давно перестал быть финансовым аспектом, экономическим, это уже политический аспект. Это давит на общие расходы Соединённых Штатов», — сказал американист в комментарии «Ридусу».

По его мнению, особенно заметным давление может стать к выборам в Конгресс в 2026 году или президентской кампании 2028-го. Политолог предположил, что на фоне внутренних трудностей Вашингтон будет активнее искать способы переключить внимание на внешнюю повестку.

«Поэтому мы с вами должны ожидать крупнейших военных авантюр за пределами Соединённых Штатов — это более опасно, чем все разговоры об экономике или о финансах. Америка решает свои внутренние проблемы за рубежом», — заявил Ордуханян.

Среди потенциально напряжённых направлений эксперт назвал Украину, Ближний Восток и Тихоокеанский регион. Это является прогнозом самого политолога, а не установленным сценарием дальнейших действий США.

Ранее Life.ru писал, что дефицит федерального бюджета США в июле достиг рекордных для этого месяца $432 млрд. За первые десять месяцев 2026 финансового года разрыв между доходами и расходами американской казны вырос до $1,799 трлн, превысив показатель за весь предыдущий финансовый год. На этом фоне Вашингтону приходится продолжать наращивать заимствования, что дополнительно увеличивает долговую нагрузку.