Дефолт США, слабый доллар и новый финансовый мир: Что будет при долге в $50 трлн

Государственный долг США при сохранении нынешних темпов заимствований может преодолеть отметку в $50 трлн уже к 2030–2031 годам. Рост долговой нагрузки будет всё сильнее давить на американский бюджет и ускорит перестройку мировой финансовой системы, однако для России прямые последствия окажутся значительно слабее, чем для крупнейших держателей американских активов. Об этом Life.ru рассказал президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.

Американский госдолг 18 августа впервые в истории превысил $40 трлн. Ещё в марте показатель находился ниже $39 трлн, то есть только за несколько месяцев Вашингтон нарастил обязательства более чем на триллион долларов.

По мнению Абзалова, при сохранении такой динамики следующая психологически важная отметка может быть достигнута примерно через четыре-пять лет.

«При нынешних доходностях госдолг США перешагнёт отметку в 50 триллионов в 2030–2031 годах. Сейчас госдолг составляет фактически 40 триллионов, то есть за четыре года он может вырасти на 10 триллионов», — отметил эксперт.

Дополнительной проблемой становится удорожание заимствований. Доходность 30-летних американских гособлигаций в августе поднялась выше 5%, достигая уровней, которых рынок не видел почти два десятилетия. Чем дороже Вашингтону обходятся новые займы и рефинансирование старых долгов, тем больше федеральных доходов приходится направлять на выплату процентов.

Абзалов связывает рост задолженности сразу с несколькими факторами: высокими социальными и оборонными расходами, программами поддержки промышленности и хроническим дефицитом федерального бюджета.

«Эта проблема характерна для обеих партий: госдолг рос и при Обаме, и при Трампе, и при Байдене. Демократы увеличивают его за счёт социальных расходов, а республиканцы — за счёт оборонных заказов и снижения корпоративных налогов», — пояснил собеседник Life.ru.

Причём проблема не ограничивается самой суммой задолженности. По данным американского Минфина, ещё в апреле 2026 года валовой федеральный долг составлял $39 трлн, а долг, находящийся у частных и иностранных инвесторов, — $31,3 трлн. Само ведомство признаёт нынешнюю бюджетную траекторию неустойчивой.

Что будет, если США действительно столкнутся с дефолтом

Абзалов подчёркивает: в ближайшие годы дефолт США остаётся крайне маловероятным сценарием. Вашингтон выпускает долг в собственной валюте и сохраняет возможность рефинансировать обязательства, пока инвесторы готовы покупать американские бумаги.

Но гипотетический отказ США от выполнения обязательств сейчас ударил бы далеко за пределами американской экономики.

«В ближайшие четыре-пять лет дефолт США означал бы дефолт всего мира. Эффектом домино посыпались бы экономики, которые глубоко интегрированы в американскую финансовую систему», — считает эксперт.

Особенно уязвимыми оказались бы крупные держатели долларовых активов и американских ценных бумаг. При этом Абзалов ожидает, что со временем последствия подобного кризиса будут становиться более локальными: государства постепенно диверсифицируют резервы и расширяют расчёты в национальных валютах.

Однако говорить о массовом отказе мира от американского долга пока рано. По последним данным Минфина США, в июне иностранные инвесторы приобрели долгосрочных американских ценных бумаг на $207,1 млрд, в том числе государственные структуры — на $37,3 млрд.

Почему для России удар будет слабее

Россия, по словам Абзалова, сейчас значительно меньше зависит от американской финансовой системы, чем десять лет назад. Поэтому прямые потери от падения стоимости американских государственных облигаций были бы ограниченными.

«Как это повлияет на Россию — напрямую практически никак. Наших вложений там почти нет. Конечно, если случится глобальный коллапс, это ударит по спросу на энергоносители», — отметил эксперт.

Именно падение мировой экономики и цен на сырьё он считает основным риском для России в случае серьёзного долгового кризиса США.

В долгосрочной перспективе нынешняя ситуация, по мнению Абзалова, только усиливает необходимость развивать собственную финансовую инфраструктуру: расчёты в рублях и валютах торговых партнёров, российские фондовые инструменты и цифровые платёжные платформы.

«Прежней финансовая система уже не будет. В этом новом мире придётся искать пути через регионализацию валют и усиление роли юаня, иены, рупии, бразильского реала и евро», — заключил эксперт.

Ранее Life.ru рассказывал, что госдолг США впервые преодолел историческую отметку в $40 трлн. Рост задолженности сопровождается увеличением процентных расходов и повышением стоимости долгосрочных государственных заимствований.