Путин обсудил с членами Совбеза военно-политические вопросы

Президент России Владимир Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. В ходе встречи обсуждались ключевые аспекты стратегии развития Арктической зоны России и вопросы обеспечения национальной безопасности в этом стратегически важном регионе.

Путин провёл оперативное совещание Совбеза. Видео © Пресс-служба Кремля

С докладами выступили заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и помощник Президента Николай Патрушев. Также были рассмотрены вопросы общего военно-политического характера.

На совещании присутствовали ключевые фигуры российского правительства и силовых структур, включая председателя правительства Михаила Мишустина, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, председателя Госдумы Вячеслава Володина, зампредседателя СБ Дмитрия Медведева, руководителя Администрации президента Антона Вайно, секретаря СБ Сергея Шойгу, а также министров обороны Андрея Белоусова, внутренних дел Владимира Колокольцева, иностранных дел Сергея Лаврова, директора ФСБ Александра Бортникова и директора СВР Сергея Нарышкина.

Ранее сообщалось, что Путин намерен принять участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятие пройдёт в Бишкеке с 31 августа по 1 сентября.