«Москвариум» закрылся для посетителей из-за отключения света

«Москвариум» на ВДНХ временно перестал пускать гостей из-за проблем с электроснабжением. Об этом сообщила пресс-служба центра в телеграм-канале.

В компании заверили, что животным ничего не угрожает. За обитателями следят сотрудники, их состояние под постоянным контролем.

Тем, кто заранее купил билеты в аквариум, на шоу, выставку или в детский театр, предложили оформить возврат средств. Для этого нужно написать на официальную почту центра.

За возникшие неудобства в «Москвариуме» извинились и поблагодарили гостей за понимание.

Также ранее в Комплексе городского хозяйства Москвы объяснили, почему в городе пропал свет 18 августа. По данным пресс-службы КГХ, кратковременный сбой в электроснабжении части потребителей произошёл из-за переключения источников питания. Отключения затронули Гагаринский и некоторые другие районы столицы. К настоящему моменту электроэнергию подают в обычном режиме.