В России наладили производство дронов-камикадзе с дальностью полёта более 1000 км

Российский концерн «Алмаз-Антей» успешно наладил серийное производство барражирующих боеприпасов «Гарпия-А1», что открывает путь к их экспорту. По информации «Рособоронэкспорта», генеральный директор Александр Михеев подчеркнул, что концерн достиг производственных мощностей, позволяющих выполнять международные контракты в установленные сроки, сохраняя при этом оборонный потенциал страны.

Он также отметил готовность к переговорам о поставках и возможности локализации производства в странах-партнерах, поскольку экспортный вариант БПЛА уже вызвал интерес у зарубежных заказчиков.

Система «Гарпия-А1 (Э)» разработана для уничтожения стационарных объектов, местоположение которых известно. Ее беспилотный летательный аппарат дальнего радиуса действия (БЛА-Д) способен выполнять задачи на высотах от 50 до 2500 метров, развивая скорость до 170 км/ч. Дальность полёта БЛА-Д превышает 1000 километров, а максимальное время пребывания в воздухе составляет не менее шести часов. Аппарат оснащен возможностью нести полезную нагрузку (боевую часть) массой более 50 кг.