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Регион
21 августа, 11:32

«Было семь взрывов, может, десять»: Пермяки — об атаке БПЛА, от которой дрожали окна

Жители атакованной БПЛА Перми рассказали о семи взрывах в городе

Вид на Пермь. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Вид на Пермь. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Пермь пережила налёт дроонов ВСУ, оставив после себя тревожные воспоминания у горожан. По свидетельствам очевидцев, в ходе воздушной атаки прозвучало не менее семи оглушительных раскатов, а возможно, и до десяти.

«Было семь взрывов минимум, может, десять. Последний очень громкий был, до этого более глухие хлопки были», – поделился один из свидетелей в беседе с aif.ru.

Жители других районов города также ощутили последствия: окна в домах вибрировали, а с наступлением утра регион сотрясали звуки сирен.

Атака БПЛА на Пермь 21 августа 2026 года: сбито 16 дронов, есть раненый — что известно
Атака БПЛА на Пермь 21 августа 2026 года: сбито 16 дронов, есть раненый — что известно

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал о результатах работы систем ПВО и мобильных огневых групп. В ходе отражения атаки было уничтожено 16 БПЛА. В результате инцидента один гражданин получил осколочное ранение. Также зафиксированы незначительные повреждения на одном из промышленных объектов.

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Наталья Демьянова
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