«Было семь взрывов, может, десять»: Пермяки — об атаке БПЛА, от которой дрожали окна

Пермь пережила налёт дроонов ВСУ, оставив после себя тревожные воспоминания у горожан. По свидетельствам очевидцев, в ходе воздушной атаки прозвучало не менее семи оглушительных раскатов, а возможно, и до десяти.

«Было семь взрывов минимум, может, десять. Последний очень громкий был, до этого более глухие хлопки были», – поделился один из свидетелей в беседе с aif.ru.

Жители других районов города также ощутили последствия: окна в домах вибрировали, а с наступлением утра регион сотрясали звуки сирен.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин проинформировал о результатах работы систем ПВО и мобильных огневых групп. В ходе отражения атаки было уничтожено 16 БПЛА. В результате инцидента один гражданин получил осколочное ранение. Также зафиксированы незначительные повреждения на одном из промышленных объектов.