От ЦРУ до Пентагона: Чем сейчас занимается сын Романа Трахтенберга в США

Сын шоумена Романа Трахтенберга после переезда в США построил карьеру в американской IT-сфере. Сейчас Лев-Давид Горбунов работает в компании MongoDB, чьи технологии используются структурами Пентагона, узнал Mash.

Лев-Давид Горбунов. Фото © Telegram/Mash

По данным Telegram-канала, 31-летний Горбунов живёт в Сиэтле. До этого он работал в Нью-Йорке в Bloomberg, затем непродолжительное время — в Microsoft, после чего перешёл в MongoDB, которая разрабатывает программные решения для хранения, обработки и поиска данных.

Платформа MongoDB Atlas for Government используется, в том числе, в вооружённых силах США. Компания имеет сертификацию DoD Impact Level 5, позволяющую работать с чувствительными военными данными. MongoDB ранее связывали с ЦРУ. В 2013 году компания оказалась в центре скандала в Индии после подозрений в возможной утечке данных из системы, где применялись её технологии. Американская разведка в тот период финансировала MongoDB.

Лев-Давид Горбунов учился в Мэрилендском университете с 2014 года. Сейчас он владеет квартирой в Сиэтле стоимостью около 315 тысяч долларов. Мать Горбунова — Елена Романова, гражданская жена Романа Трахтенберга. После смерти шоумена в 2009 году сын унаследовал имущество, стоимость которого Mash оценивает примерно в 100 миллионов рублей, включая семь объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге.

Вдова Трахтенберга Вера Мороз пыталась оспорить завещание, однако суд оставил наследство Льву-Давиду. По данным Mash, с 2017 года он практически не поддерживает отношения с родственниками.

Ранее Life.ru вспоминал Романа Трахтенберга как одного из самых ярких шоуменов нулевых. Уроженец Ленинграда начинал карьеру в кабаре «Арт-Клиника», а всероссийскую известность получил благодаря программам «Деньги не пахнут» и «Следующий» на Муз-ТВ. Рыжая борода, очки и эпатажный псевдоним стали частью его узнаваемого образа.

Трахтенберг умер 20 ноября 2009 года после того, как ему стало плохо во время эфира на радио «Маяк». Ведущему вызвали скорую помощь, однако до больницы его довезти не успели. Причиной смерти стал сердечный приступ.