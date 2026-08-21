Варшава при необходимости может перекрыть все пункты пропуска на границе с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил журналистам вице-премьер и глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Мы готовы, если бы возникла необходимость, заблокировать все пограничные переходы на восточной границе​​​. У нас уже есть для этого оборудование», — заявил министр.

По его словам, польские силовые структуры располагают для этого всем необходимым — от складов до фортификационных сооружений и укреплений. Косиняк-Камыш пояснил, что эти ресурсы собираются в рамках программы «Восточный щит».

До этого стало известно, что немецкие военные инженеры приехали в Польшу, чтобы вместе с местными военными возводить укрепления «Восточного щита» вдоль рубежей с Россией и Белоруссией. Как сообщило агентство DPA со ссылкой на германскую армию, бойцы усиленного инженерно-позиционного взвода прибыли в страну в начале июля. Они помогают полякам рыть противотанковые рвы, ставить заграждения против бронетехники и оборудовать боевые позиции. В Бундесвере отметили, что цель работ — замедлить возможное наступление противника в случае войны.

В Москве неоднократно заявляли, что у России нет планов нападать на Европу. При этом в Кремле обращают внимание на усиление милитаризации Евросоюза: европейские политики призывают наращивать военную мощь, звучат тезисы о необходимости «победить РФ», а НАТО разрабатывает планы подготовки к возможному конфликту с Россией до 2030 года. В Кремле также напомнили, что ранее предлагали Брюсселю заключить договор о ненападении. По словам замглавы МИД Александра Грушко, ответа на эту инициативу не последовало, что в Москве расценивают как отказ Европы от мирной повестки.