1,26 млн упоминаний и тот самый жест: Назван самый популярный мем 2026 года в Рунете

Мем «6-7» («Сикс-севен») оказался самым упоминаемым трендом в русскоязычных соцсетях за первые семь месяцев 2026 года. Такие данные приводит «Медиалогия» в рейтинге.

С января по июль аналитики насчитали более 1,26 млн сообщений, связанных с этим выражением и сопровождающим его характерным жестом.

На втором месте оказались ролики в эстетике СССР с зайцем-львом, объединённые трендом «Черемша и советская эстетика». Они собрали 769,5 тыс. упоминаний. Третью строчку занял «Воздухан» — символ чрезмерно разговорчивых людей, набравший 472,3 тыс. сообщений.

В десятку также попали фраза топ-менеджера «Автоваза» «Можно. А зачем?», абсурдная «Бурмалда», выдуманная реплика рэпера Ганвеста «Фа ватафа пепе шнейне», кот Куки, известный как «Котость», и тренд «Верните мой 2016-й».

Кроме того, в рейтинге оказались мальчик с добрым голосом Данил Колбасенко и движение «Нишевость», выступающее за движение против течения без строгих правил.

Исследование охватило русскоязычные публикации в VK, Telegram, TikTok и YouTube. В выборку включали мемы, появившиеся в 2026 году, а также тренды, чья упоминаемость выросла более чем вдвое по сравнению с 2025-м.

Ранее зумеры в разных странах устроили флешмобы в честь интернет-мема «6-7». Самая массовая акция прошла в Нью-Йорке, где сотни участников собрались в парке в 6:07, повторяли вирусную фразу и показывали характерный жест.