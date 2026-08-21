В Анталье бывший полицейский застрелил жену у аэропорта

Семейная трагедия произошла прямо у второго терминала аэропорта Антальи. По данным турецкого телеканала NTV, 51-летний полицейский в отставке выстрелил в свою 38-летнюю супругу.

Женщина получила тяжёлое огнестрельное ранение. На место прибыли медики, однако спасти пострадавшую не удалось. После стрельбы территорию возле терминала оцепили. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Правоохранители начали расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего. Возможный мотив нападения пока не называется.

Ранее в Турции расследовали другое резонансное убийство внутри семьи. Россиянку Ирину Двизову и её 15-летнюю дочь нашли погибшими в Бодруме в 2023 году, а в преступлении обвинили бывшего мужа женщины. В июне Life.ru рассказывал о судьбе младшего сына погибшей, который после случившегося оказался в Литве.