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21 августа, 12:18

В Анталье бывший полицейский застрелил жену у аэропорта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexey Smyshlyaev

Семейная трагедия произошла прямо у второго терминала аэропорта Антальи. По данным турецкого телеканала NTV, 51-летний полицейский в отставке выстрелил в свою 38-летнюю супругу.

Женщина получила тяжёлое огнестрельное ранение. На место прибыли медики, однако спасти пострадавшую не удалось. После стрельбы территорию возле терминала оцепили. Мужчину задержали сотрудники полиции.

Правоохранители начали расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего. Возможный мотив нападения пока не называется.

Ссора закончилась трагедией: Полицейский застрелил жену в её день рождения и убежал
Ссора закончилась трагедией: Полицейский застрелил жену в её день рождения и убежал

Ранее в Турции расследовали другое резонансное убийство внутри семьи. Россиянку Ирину Двизову и её 15-летнюю дочь нашли погибшими в Бодруме в 2023 году, а в преступлении обвинили бывшего мужа женщины. В июне Life.ru рассказывал о судьбе младшего сына погибшей, который после случившегося оказался в Литве.

Больше материалов о криминальной хронике и резонансных делах — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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