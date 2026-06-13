Сын расстрелянной в Турции русской модели Двизовой живёт дома у убийцы — в Литве

Сын русской модели Ирины Двизовой, убитой вместе с 15-летней дочкой в турецком Бодруме бывшим мужем Андреем Кушлевичем в 2023 году, сейчас находится в Литве. Мальчику исполнилось пять лет, именно спор из-за детей привёл к жестокой расправе над женщиной. Об этом сообщила РИА «Новости» адвокат подозреваемого Эбру Чынар Куввет.

«Сын убитой Ирины Двизовой и моего подзащитного Андрея Кушлевича Макар сейчас находится в родной стране – Литве. С ним всё в порядке, он как и все дети получает образование», — сообщила адвокат.

По данным следствия, Кушлевич забрал ребёнка и скрылся в Литве сразу после преступления. Он якобы хотел отомстить бывшей супруге, хотевшей лишить его родительских прав.