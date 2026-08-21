Семья вернулась в Россию после 30 лет в Германии и устроилась на завод на Алтае

Семья российских немцев Лель после трёх десятилетий жизни в Германии вернулась в Алтайский край. Сразу несколько её представителей, имеющих опыт работы в немецкой автомобильной промышленности, устроились на Алтайский завод прецизионных изделий (АЗПИ), сообщает телеканал «Катунь 24».

Решение о переезде десять членов семьи разных поколений приняли вместе. В 2024 году они обсудили, готовы ли окончательно связать своё будущее с Германией, и в итоге решили возвращаться в Россию. Одной из главных причин Антон Лель называет желание растить детей в близкой семье культурной и ценностной среде.

«Мы не были согласны со многими политическими тенденциями, с тем, что происходит в немецком обществе, и хотели жить там, где наши ценности не будут восприниматься как нечто чуждое», — объяснил он.

Лели выбрали именно Алтайский край не случайно. С регионом связана история нескольких поколений их семьи: здесь жили предки, сохранились родовые захоронения, а сейчас остаются родственники. Поэтому переезд для семьи стал одновременно возвращением на историческую родину и воссоединением с близкими.

Особенно семью беспокоила ситуация с воспитанием детей. Антон Лель рассказал, что их не устраивали некоторые подходы в немецких школах, в том числе связанные с вопросами гендерной идентичности и трактовкой исторических событий. Свою роль сыграла и ситуация с безопасностью на фоне миграционных процессов в Германии.

После начала специальной военной операции, как рассказывают Лели, отношение к русскоязычным также заметно изменилось. Семья сталкивалась с проявлениями предвзятости, а несогласных с преобладающей политической позицией могли называть Putin-Versteher — «понимающими Путина».

Сам переезд оказался непростым. Имущество пришлось перевозить небольшими партиями — отправка всего груза сразу стоила слишком дорого. Отдельно пришлось решать вопрос с несовершеннолетними: детей вывезли через Турцию, а школу в Германии уведомили об их отъезде уже после переезда.

Сейчас члены семьи занимаются оформлением вида на жительство, а в дальнейшем рассчитывают получить российское гражданство. Возможность переезда для иностранцев, не принимающих политику своих государств и разделяющих традиционные российские ценности, предусмотрена указом президента РФ № 702. Документ позволяет таким гражданам обращаться за разрешением на временное проживание в упрощённом порядке.

Профессионально начинать с нуля Лелям не пришлось. Мужчины в семье работали в Германии на предприятии, выпускавшем комплектующие для Bosch, поэтому после возвращения их опыт оказался востребован на АЗПИ.

«На АЗПИ пересечения очень большие, надеюсь, наш опыт поможет предприятию», — рассказал Виктор Лель.

На новом месте члены семьи заняли разные производственные направления. Виктор возглавил цех, Алексей занимается внедрением методов оптимизации, а Антон перестроил часть системы закупок, переориентировав её с европейских поставщиков на российских и китайских партнёров. Кроме того, специалисты создали на предприятии собственную «школу мастеров», чтобы передавать накопленный в Германии производственный опыт коллегам.

Сам Алтайский завод прецизионных изделий занимается развитием производства топливной аппаратуры и импортозамещением компонентов для иностранной техники. Среди направлений предприятия — собственные топливоподающие системы, распылители и инжекторы, а также развитие производства трубопроводов высокого давления.

Ранее Life.ru писал о жителях Германии, которые переехали в алтайское село Гальбштадт. Среди них оказались семьи Шперлингов и Вильмс: они объясняли переезд несогласием с политическим курсом ФРГ и желанием растить детей в России. В Немецкий национальный район Алтайского края перебрались уже десятки выходцев из Германии.