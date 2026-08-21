Угри вышли не на той станции: Рыбы устроили побег в китайском метро, но пассажиры их поймали

Необычная поездка выдалась пассажирам метро в Китае: десятки живых угрей оказались на полу вагона и начали расползаться в разные стороны. Об этом сообщает Yangtze Evening News.

Десятки живых угрей расползлись по китайскому метро. Видео © X/ 作家崔成浩

Всё произошло после того, как ёмкость с уловом опрокинулась. Оказавшиеся на свободе рыбы тут же принялись скользить между ног пассажиров. Вместо паники люди отреагировали на ситуацию довольно спокойно. Некоторые даже подключились к спасательной операции и помогли владельцу собрать беглецов.

Происшествие попало на видео. Кадры быстро разошлись по китайским социальным сетям. Судя по ролику, вернуть большую часть угрей обратно удалось совместными усилиями пассажиров.

Иногда случайные ролики с необычными рыбами приводят даже к научным открытиям. Недавно видео из TikTok помогло исследователям обнаружить новый род подземных рыб, представители которого живут в водоносных горизонтах на границе Индии и Непала. Необычное создание относится к так называемым земляным угрям.