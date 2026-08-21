«Проверка на месте»: В России раскрыли цель визита Военного комитета НАТО на Украину

Предстоящий визит Военного комитета НАТО на Украину может быть связан с оценкой положения Киева и эффективности оказываемой ему помощи. Такое мнение высказал доцент РЭУ имени Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

По словам эксперта, представители Альянса намерены на месте изучить ситуацию с военными миссиями стран НАТО. Перенджиев утверждает, что на украинской территории находятся иностранные инструкторы, советники и специалисты по сбору информации, а часть военнослужащих непосредственно участвует в боевых действиях.

«Поэтому глава Военного комитета приезжает, конечно же, с инспекцией нахождения этих военнослужащих на территории Украины. У них различные функции: есть инструкторы, методисты, советники, а есть те, кто реально воюет в составе ВСУ», — пояснил Перенджиев в комментарии NEWS.ru.

Политолог считает, что во время поездки делегация также оценит потребности Киева в боеприпасах, технике, средствах связи и разведывательных данных. По результатам такой проверки, предположил он, в НАТО смогут решить, стоит ли менять объём поддержки.

«Такая проверка позволяет посмотреть, чем можно помочь [Киеву]: нужно ли сворачивать присутствие или, наоборот, увеличивать его», — заявил эксперт.

О планируемом визите Военного комитета НАТО сообщил главком ВСУ Михаил Драпатый. Официально Альянс не называл поездку инспекцией.

Ранее Life.ru писал, что страны НАТО столкнулись с серьёзными трудностями при обеспечении Украины средствами ПВО. По данным The Guardian, неопределённость с поставками ракет Patriot уже не позволяет Киеву рассчитывать на необходимое количество боеприпасов, а для полноценной защиты потребовалось бы в три-четыре раза превысить их нынешнее мировое производство.