Медведев заявил, что ЕР выполнила обязательства по народной программе

Партия «Единая Россия» полностью реализовала положения народной программы, принятой перед выборами 2021 года. Такое заявление сделал председатель партии Дмитрий Медведев.

Он выступил на совместном заседании бюро высшего совета и президиума генсовета. Политик отметил, что в основу предыдущей программы легли предложения миллионов граждан.

«В основу предыдущей народной программы, с которой партия одержала победу в 2021 году, легли идеи, предложения миллионов людей. Несмотря на все трудности, несмотря на все угрозы, с которыми за это время столкнулась Россия, мы свои обязательства выполнили», — сказал он.

Ранее стало известно, что «Единая Россия» добилась обновления парков скорой помощи в регионах. В субъекты страны поступили новые специализированные машины для экстренной медицинской помощи. Обновление транспорта должно повысить эффективность работы выездных бригад и сделать медицину доступнее для жителей регионов. Автомобили распределили между медицинскими учреждениями с учётом потребностей территорий. Машины оснащены современным оборудованием и рассчитаны на работу как в крупных городах, так и в удалённых населённых пунктах.