Экс-депутат Рады допустил возобновление переговоров по Украине в начале осени

Переговоры по урегулированию украинского конфликта могут возобновиться уже в начале осени, если Киев продемонстрирует готовность к реальным уступкам. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, одних заявлений украинской стороны о желании вернуться к диалогу будет недостаточно. Для более активного участия Вашингтона Киеву необходимо выступить с предложением, которое в США смогут расценить как шаг навстречу.

«Например, если Украина готова будет пойти на уступки по Донбассу и вывести войска — это уже предмет для диалога, иначе разговаривать не о чем. Переговорный процесс может возобновиться в начале осени», — заявил Килинкаров в комментарии «Абзацу».

Экс-депутат считает, что нынешняя ситуация вынуждает украинские власти искать возможный компромисс. Дополнительное давление, по его оценке, создают внутренние политические и социальные проблемы.

Килинкаров также связал возможное изменение позиции Киева с положением Владимира Зеленского. По мнению собеседника, коррупционные скандалы и напряжённость внутри страны ослабляют его позиции и могут подтолкнуть украинскую сторону к поиску вариантов для возобновления переговоров.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва готова рассмотреть новые конструктивные предложения США по урегулированию конфликта. При этом дипломат подчеркнула, что конкретных инициатив о проведении новых встреч российская сторона пока не получала, а возможный диалог должен учитывать сложившиеся реалии.