Хризантемы с огорода: Пенсионерам и дачникам хотят помочь заработать на букетах к 1 сентября

Россиянам, которые самостоятельно выращивают цветы на дачах и приусадебных участках, предложили бесплатно предоставлять торговые места перед 1 сентября. С такой инициативой вице-спикер Госдумы Борис Чернышов обратился к главе Минпромторга Антону Алиханову. Документ есть в распоряжении Life.ru.

Чернышов предлагает рекомендовать регионам и муниципалитетам ежегодно в преддверии Дня знаний выделять специальные площадки, где дачники смогут без платы за место продавать выращенные своими руками цветы и букеты.

«Такие места целесообразно организовывать на действующих ярмарочных площадках, рынках и иных территориях с высокой пешеходной доступностью», — говорится в обращении.

В Госдуме предложили пустить дачников торговать бесплатно перед 1 сентября. Документ © Life.ru

При этом бесплатную торговлю предлагается разрешить именно гражданам, самостоятельно выращивающим цветы, а не профессиональным продавцам и посредникам. Получение места, по мнению автора инициативы, должно быть максимально простым и не требовать сложного оформления.

Чернышов объясняет предложение традиционным ростом спроса и цен на букеты перед началом учебного года. Для семей с несколькими школьниками покупка цветов может становиться заметной дополнительной статьёй расходов.

Одновременно продажа дачных цветов могла бы дать дополнительный заработок их владельцам, в том числе людям старшего поколения. Увеличение предложения сезонных цветов, по задумке, должно создать для родителей более доступную альтернативу букетам из специализированных магазинов.

Ранее Life.ru рассказывал, что средняя стоимость букета к 1 Сентября в 2026 году достигла 3250 рублей, что примерно на 6% больше прошлогоднего уровня. Среди наиболее доступных вариантов эксперты называли ирисы и орхидеи.