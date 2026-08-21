«Не сваливайте лень на затмения»: Доктор Мясников высмеял страшилки о космическом вреде здоровью

Солнечные и лунные затмения сами по себе не способны ухудшить здоровье или повлиять на психику человека. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников, комментируя популярные страшилки о так называемом коридоре затмений.

По словам доктора, люди нередко пытаются объяснить плохое самочувствие внешними обстоятельствами вместо того, чтобы обратить внимание на собственный образ жизни.

«Я считаю, что мы всегда пытаемся найти оправдание своей лени и списать её на любые явления, людей и обстоятельства», — сказал врач в разговоре с Общественной Службой Новостей.

Мясников назвал мифом заявления о прямом негативном воздействии затмений на психику и физическое состояние. Куда заметнее, по его мнению, на здоровье отражаются переедание, недостаток движения и другие повседневные привычки.

«Нам надо как-то списать свои неумения справляться с обжорством, сидячим образом жизни, депрессиями, и мы ищем, на что бы свалить своё плохое самочувствие», — отметил телеврач.

Главную опасность подобных астрономических событий Мясников увидел не в самом космическом явлении, а в запугивании людей. По его словам, некоторые эксперты приписывают затмениям особое влияние на судьбу и здоровье, создавая лишнюю тревогу. Вместо переживаний из-за подобных прогнозов врач посоветовал заниматься спортом, отказываться от вредных привычек и придерживаться здорового образа жизни.

Напомним, что нынешний сезон затмений начался полным солнечным затмением 12 августа, а 28-го числа произойдёт частичное затмение Луны. Земная тень закроет почти весь диск Луны, из-за чего спутник может приобрести красноватый оттенок. В Москве наиболее заметные фазы пройдут уже после захода Луны, поэтому увидеть явление полностью из столицы не получится.