Не ела хлеб 21 год: Кристина Асмус рассказала, какое блюдо сломало её диету

Кристина Асмус впервые за 21 год разрешила себе хлеб и выпечку. От строгого правила, которого актриса придерживалась с 17 лет, её заставили отказаться осетинские пироги.

По словам звезды «Интернов», в юности близкий человек внушил ей, что ради успеха на сцене необходимо всегда оставаться в форме. После этого артистка полностью исключила мучное из рациона.

«Хлеб и выпечку все эти годы — ни-ни. В пицце всегда съедала верхушку, бургер ела на листе салата, а в шаурме доставала внутренности», — вспомнила Асмус.

Переломить привычку удалось во время недавнего отпуска. Актриса попробовала осетинские пироги и решила больше себя не ограничивать, продегустировав разные варианты национального блюда.

Одними отпускными послаблениями дело не закончилось: домой Асмус привезла сразу пять пирогов.

Жёсткие ограничения в питании знакомы и другой звезде «Интернов» Светлане Пермяковой. После того как её вес превысил 100 килограммов, актриса обратилась к эндокринологу и в итоге сбросила 25 кг. Сейчас она старается не переедать и контролировать перекусы, хотя признаётся, что любовь к сладкому никуда не исчезла.