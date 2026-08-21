Пилоты пассажирского самолёта допустили потерю высоты в небе над Красноярским краем

В Красноярском крае произошёл авиационный инцидент с участием самолёта ATR-72 авиакомпании «Красавиа», следовавшего по маршруту Красноярск — Тура. Спустя 25 минут после взлёта экипаж доложил об отказе радиовысотометра — прибора, отвечающего за измерение истинной высоты полета над поверхностью земли. В связи с неисправностью оборудования пилоты столкнулись с потерей контроля над показателями высоты.

Как сообщает SHOT, в итоге экипажем воздушного судна было принято решение о возвращении в аэропорт вылета (Красноярск). На борту находилось 65 пассажиров, включая 13 несовершеннолетних и одного младенца. Известно, что эксплуатационный возраст самолёта составляет 16 лет.

Ранее Life.ru писал об экстренной посадке самолёта Hainan Airlines в Красноярске. Airbus, летевший из Пекина в Манчестер, изменил маршрут по технической причине и сел в аэропорту Красноярска. На борту находились более 230 пассажиров, посадка прошла штатно, данных о пострадавших и повреждениях самолёта не поступало.