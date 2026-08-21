Техническая неисправность или нарушение правил пилотирования могли привести к жёсткой посадке Ан-3 в Сахалинской области. Эти две версии сейчас проверяют следователи, рассказали в пресс-службе СК.

СК назвал две версии жёсткой посадки Ан-3 в Сахалинской области. Видео © VK/ Восточное межрегиональное СУТ СК России

На борту находились восемь человек: трое членов экипажа и пять парашютистов Сахалинской авиабазы. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

«Следствием рассматриваются две основные версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования», — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности крупный ущерб.

Теперь следователям предстоит установить точную причину случившегося и выяснить обстоятельства полёта.