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21 августа, 09:46

СК назвал две версии жёсткой посадки Ан-3 в Сахалинской области

Обложка © VK/ Восточное межрегиональное СУТ СК России

Обложка © VK/ Восточное межрегиональное СУТ СК России

Техническая неисправность или нарушение правил пилотирования могли привести к жёсткой посадке Ан-3 в Сахалинской области. Эти две версии сейчас проверяют следователи, рассказали в пресс-службе СК.

СК назвал две версии жёсткой посадки Ан-3 в Сахалинской области. Видео © VK/ Восточное межрегиональное СУТ СК России

На борту находились восемь человек: трое членов экипажа и пять парашютистов Сахалинской авиабазы. В результате происшествия никто не погиб и не пострадал.

«Следствием рассматриваются две основные версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и нарушение правил пилотирования», — сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшем по неосторожности крупный ущерб.

Теперь следователям предстоит установить точную причину случившегося и выяснить обстоятельства полёта.

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Напомним, что в результате жёсткой посадки на Сахалине пришлось эвакуировать восемь человек из полыхающего Ан-3. Самолёт приземлился в поле. Пожар на месте посадки самолёта Ан-3 на Сахалине потушили на площади 72 кв. м.

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Полина Никифорова
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