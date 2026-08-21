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21 августа, 03:43

Пожар на месте посадки самолёта Ан-3 на Сахалине потушили на площади 72 кв. м

Обложка © MAX / Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ

Обложка © MAX / Агентство по делам ГО, ЧС и ПБ

Пожарным удалось потушить возгорание, начавшееся после жёсткого приземления самолёта на Сахалине. Площадь пожара достигла 72 квадратных метра. Это следует из заявления пресс-службы главного управления МЧС по региону.

«Возгорание ликвидировано на 72 квадратных метрах», — сказано в заявлении ведомства.

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После жёсткой посадки на Сахалине восемь человек эвакуировались из полыхавшего Ан-3. Напомним, самолёт совершил аварийную посадку в поле. Двигатель воздушного судна загорелся из-за технической неисправности. К месту ЧП немедленно выехали оперативные бригады. На месте работают 12 человек и 3 единицы техники пожарно-спасательной службы Сахалинской области.

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Виталий Приходько
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