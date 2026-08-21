Проект «Перезвони сам» помог снизить число IT-преступлений в Москве

Число ИТ-преступлений против пожилых москвичей за первое полугодие 2026 года сократилось почти на 45%. За шесть месяцев полиция зарегистрировала 3602 таких случая против 6516 годом ранее. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

Одновременно выросла их раскрываемость. Если в январе — июне 2025 года показатель составлял 24,1%, то за аналогичный период этого года достиг 37,3%, сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

Положительная динамика наблюдается и по всем преступлениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. Их общее число в Москве уменьшилось на 22% — с 30 839 до 24 041.

Раскрываемость таких деяний при этом выросла с 39% до 46,5%, то есть на 7,5 процентного пункта. Васенин отметил, что борьбе с мошенниками в том числе помогает московский проект «Перезвони сам», запущенный в 2022 году совместно с МВД. На его площадке публикуют рекомендации по защите от телефонных и интернет-афер, проводят вебинары и очные мероприятия.

Несмотря на общую положительную статистику, злоумышленники продолжают использовать многоступенчатые схемы. В августе Life.ru рассказывал о самых распространённых предлогах телефонных мошенников: аферисты представляются сотрудниками банков, полиции, госучреждений и операторов связи, после чего пытаются получить код из СМС, личные данные или заставить жертву перевести деньги.