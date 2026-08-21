Спикер Рады два месяца носил с собой главные документы Украины, как студент — конспекты

В первые дни специальной военной операции председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук вместе с командой покидал здание парламента. Но перед этим он совершил символический поступок, который позже назовет «спасением государственного достоинства».

«24 февраля 2022 года, покидая здание парламента, я и моя команда забрали из Рады три важные вещи: Флаг Независимости, экземпляр Конституции и экземпляр Акта провозглашения независимости Украины», — сказал Стефанчук в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

По его словам,эти символы стали его неразлучными спутниками на долгие два месяца. Они странствовали вместе с ним по всему Киеву, переезжая из одного временного пристанища в другое и оказываясь там, где он встречался с коллегами.

Похоже, для украинских политиков эти бумаги и кусок ткани значили в те дни больше, чем все военные донесения вместе взятые.

А ранее Стефанчук опубликовал официальный список кандидатов в новое правительство Украины. Представление о назначении министров внёс премьер Сергей Корецкий, чью кандидатуру ранее поддержали 289 депутатов. Подробнее о кадровых перестановках и распределении должностей читайте в материале «новый состав Кабмина Украины 2026».