Пора паковать чемоданы: Бывший депутат Рады предрёк отставку Зеленского и Стефанчука
Экс-нардеп Килинкаров: Зеленский и Стефанчук могут уйти вслед за Сырским
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Вслед за экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сырским свои посты могут покинуть председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил экс-нардеп, политолог Спиридон Килинкаров, допустив, что волна политических перестановок затронет высшее руководство страны.
«Требования со стороны тех людей, которые стоят за Михаилом Фёдоровым, не снимаются. ... Должности, которые предложил ему Зеленский, его не устроили. Это значит, что он всё же претендует на возвращение на пост министра обороны. Но это будет полным поражением Зеленского», — считает Килинкаров.
По его словам, Зеленский теряет управляемость внутренними политическими процессами, за которыми стоят «совершенно другие люди». Основные события, по прогнозу эксперта, развернутся в середине августа.
«Сначала западные кураторы могут попросить уйти в отставку опору монополии власти Зеленского — Стефанчука. А потом уже всё остальное: «До свидания, глава государства»», — резюмировал Килинкаров.
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Напомним, за последние два дня в руководстве Вооружённых сил Украины произошли сразу две ключевые перестановки. Михаил Драпатый сменил Александра Сырского на посту главнокомандующего ВСУ, а новым начальником Генерального штаба станет генерал-майор Игорь Скибюк. Что про них известно и почему были приняты решения о таких кадровых перестановках, читайте на Life.ru.
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