Пора паковать чемоданы: Бывший депутат Рады предрёк отставку Зеленского и Стефанчука

Вслед за экс-главнокомандующим ВСУ Александром Сырским свои посты могут покинуть председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и Владимир Зеленский. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил экс-нардеп, политолог Спиридон Килинкаров, допустив, что волна политических перестановок затронет высшее руководство страны.

«Требования со стороны тех людей, которые стоят за Михаилом Фёдоровым, не снимаются. ... Должности, которые предложил ему Зеленский, его не устроили. Это значит, что он всё же претендует на возвращение на пост министра обороны. Но это будет полным поражением Зеленского», — считает Килинкаров.

По его словам, Зеленский теряет управляемость внутренними политическими процессами, за которыми стоят «совершенно другие люди». Основные события, по прогнозу эксперта, развернутся в середине августа.

«Сначала западные кураторы могут попросить уйти в отставку опору монополии власти Зеленского — Стефанчука. А потом уже всё остальное: «До свидания, глава государства»», — резюмировал Килинкаров.

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