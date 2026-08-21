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21 августа, 13:37

Собянин сообщил о шести ликвидированных БПЛА на подлёте к Москве

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ, которые направлялись к Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

По его словам, на месте, куда упали обломки, уже работают сотрудники экстренных служб.

Всего за минувшие сутки над городом было перехвачено 13 дронов.

Силы ПВО сбили ещё десять летевших в сторону Москвы беспилотников ВСУ
Силы ПВО сбили ещё десять летевших в сторону Москвы беспилотников ВСУ

А ранее силы ПВО отбили ещё одну воздушную атаку на столицу. Тогда военные уничтожили восемь беспилотников, летевших к городу. Об этом также сообщал Сергей Собянин, уточнив, что на месте падения обломков дежурили специалисты экстренных служб.

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Вероника Бакумченко
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