Собянин сообщил о шести ликвидированных БПЛА на подлёте к Москве

Средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотников ВСУ, которые направлялись к Москве. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своём телеграм-канале.

По его словам, на месте, куда упали обломки, уже работают сотрудники экстренных служб.

Всего за минувшие сутки над городом было перехвачено 13 дронов.

А ранее силы ПВО отбили ещё одну воздушную атаку на столицу. Тогда военные уничтожили восемь беспилотников, летевших к городу. Об этом также сообщал Сергей Собянин, уточнив, что на месте падения обломков дежурили специалисты экстренных служб.