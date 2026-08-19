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19 августа, 08:56

Отражена воздушная атака ещё 8 дронов ВСУ на Москву — уже сбито 33 БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Войска ПВО отразили воздушную атаку на Москву, сбито восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует градоначальник.

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Утром Собянин сообщил, что с начала суток силы ПВО сбили на подлёте к столице 25 БПЛА. Всего за ночь ПВО сбила 453 дрона и отразила воздушную атаку на 22 региона России.

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Андрей Бражников
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