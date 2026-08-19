Отражена воздушная атака ещё 8 дронов ВСУ на Москву — уже сбито 33 БПЛА

Войска ПВО отразили воздушную атаку на Москву, сбито восемь дронов ВСУ. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Силами ПВО уничтожены восемь БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — информирует градоначальник.