Хинштейн: Четыре человека пострадали при атаке БПЛА на Курскую область

Четыре человека пострадали при атаке беспилотников на Курскую область. Об этом рассказал губернатор области Александр Хинштейн в мессенджере «Макс».

В результате прилёта дрона в садоводческом товариществе Курского района загорелись два строения. Среди раненых — семейная пара преклонного возраста (65 и 63 лет). Оба получили закрытые ЧМТ, контузию, акустическую травму и проникающие осколочные поражения. К списку пострадавших добавился ещё один мужчина, 51 год, — он обрабатывал соседний участок, когда его настиг осколок, ранивший правое колено.

К сожалению, не обошла атака и село Вишнево, которое также накрыло огнём со стороны ВСУ. Четвёртым пострадавшим стал 40-летний мужчина. Его настиг осколок прямо в правую голень — рана глубокая, проникающая. К ней добавилась серьёзная травма головы, которая уже было квалифицирована медиками как черепно-мозговая.

«Ему оказана первая помощь, доставим пострадавшего в Курск. Желаю скорейшего выздоровления!» — заключил Хинштейн.

А ранее Хинштейн сообщал о другой атаке беспилотника — на этот раз по Курску. В Юго-Западном микрорайоне города дрон сдетонировал у многоквартирного дома. От взрыва пострадало остекление двух балконов, также повреждения получили несколько машин. О раненых тогда не сообщалось, на место выехали оперативные службы.