На Украине арестовали экс-депутата, которого нашли дома у Мудрой в трусах

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины арестовал бывшего депутата Верховной рады Максима Микитася. Ему назначен залог в 30 миллионов гривен (около 56 млн рублей), сообщает издание «Страна.ua».

ВАКС отправил под стражу экс-нардепа Микитася с возможностью выхода под залог в 30 млн грн. Видео © «Страна.ua»

Микитась фигурирует в новом деле Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В рамках того же производства под залог в 20 млн гривен арестовали бывшего подчинённого Микитася Валентина Елизарова. Согласно информации «Страны», Елизаров проходит по делу о захвате предприятий и легализации денежных средств через «Сенс банк».

45-летний Микитась — украинский бизнесмен и политик, бывший народный депутат Верховной рады VIII созыва (2016–2019) и экс-президент государственной строительной корпорации «Укрбуд». Родился в Припяти.

Напомним, ранее на Украине разгорелся очередной коррупционный скандал, связанный с замглавы офиса президента Ириной Мудрой. После шумихи в СМИ Владимир Зеленский уволил её с занимаемого поста. Экс-чиновница проходит по делу о деятельности преступной организации, связанной с легализацией средств, которые были добыты незаконным путём. В ходе операции «Форрест Гамп» ей вручили подозрение в причастности к ОПГ. В рамках этого же дела фигурируют Микитась и действующий депутат Вадим Столар, который, по данным журналистов, на момент начала следственных действий находился за пределами Украины.

Ранее блогер Анатолий Шарий сообщил, что Микитась находился в доме удрой, когда к ней для проведения обысков прибыли сотрудники НАБУ и САП. При этом экс-депутат был в одних трусах.